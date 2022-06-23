Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Европейский парламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА Новости.

За документ проголосовали 529 парламентариев, против высказались 45, 14 воздержались.

"Европарламент еще раз призвал саммит Евросоюза … предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии… А также продолжить работу по предоставлению такого статуса Грузии", – говорится в резолюции.

Еврокомиссия (ЕК) 17 июня рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом ЕК призвала пока не давать такой статус Грузии. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать лидеры Евросоюза 23-24 июня на саммите в Мадриде.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала махинацией рекомендацию ЕК предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Евросоюза.