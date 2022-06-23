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Лавров: страны каспийской "пятерки" согласовали план подготовки к Каспийскому саммиту

Лавров: страны каспийской "пятерки" согласовали план подготовки к Каспийскому саммиту

Страны каспийской "пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения) согласовали действия по подготовке к предстоящему шестому Каспийскому саммиту, который состоится 29 июня в Ашхабаде. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Мы участники каспийской "пятерки". На следующей неделе предстоит саммит каспийских государств в Ашхабаде, и мы согласовали наши действия по подготовке к этому важному мероприятию", - сказал он. 

 


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