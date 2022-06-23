Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе
14:37, 23 Июнь 2022
Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе, примут стратегию НАТО. Как передает Арменпресс, об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
"Лидеры объявят о новых обязательствах по размещению сил в Европе для усиления обороны и сдерживания НАТО", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
"Россия остается наиболее серьезной и немедленной угрозой для альянса", - сказал представитель администрации, отметив, что этот тезис найдет отражение в стратегии НАТО.
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