Иран пригласил США продолжить переговоры по ядерной сделке для достижения соглашения

Иранская сторона призывает США вернуться к переговорному процессу ради достижения соглашения по ядерной сделке. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которые прошли в Тегеране.

"Мы продолжим придерживаться дипломатического подхода, потому что он правильный, - сказал он. - Мы еще раз призываем США проявить реалистичный подход ради результативного завершения переговорного процесса".