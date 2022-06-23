Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь 2022

Иран пригласил США продолжить переговоры по ядерной сделке для достижения соглашения

Иран пригласил США продолжить переговоры по ядерной сделке для достижения соглашения

Иранская сторона призывает США вернуться к переговорному процессу ради достижения соглашения по ядерной сделке. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которые прошли в Тегеране.

"Мы продолжим придерживаться дипломатического подхода, потому что он правильный, - сказал он. - Мы еще раз призываем США проявить реалистичный подход ради результативного завершения переговорного процесса". 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]