Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошли хорошо, они обменялись взглядами по новому соглашению об отношениях Тегерана и Москвы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы провели очень хорошие переговоры с господином Лавровым, мы обсудили разные вопросы по двусторонней повестке дня, региональной повестке дня, также международной повестке", - сказал Абдоллахиан.

Он добавил, что огромное значение в переговорах уделили вопросу соглашения о всеобъемлющем долгосрочном и стратегическом сотрудничестве.

"Мы получили соображения наших коллег из МИД РФ, а также из других ведомств РФ. Надеемся, что в скором времени нам удастся провести экспертное заседание для финализации содержания этого соглашения с дальнейшей ратификацией этого документа в парламентах", - добавил он.