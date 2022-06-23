Лавров заявил, что Россия и Иран осуждают практику неприемлемых односторонних санкций
14:03, 23 Июнь 2022
Москва и Тегеран осуждают неприемлемую практику односторонних незаконных санкций. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
"И, конечно же, и мы, и Иран осуждаем неприемлемую практику односторонних незаконных санкций, которые вводятся вопреки Уставу ООН и которые требуют противодействия со стороны всех независимых и самостоятельных членов международного сообщества", - сказал Лавров.
РФ и Иран продолжат добиваться снятия западных санкций с Тегерана.
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