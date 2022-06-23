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Шольц призвал дать странам Западных Балкан "убедительное обещание" по вступлению в ЕС

Шольц призвал дать странам Западных Балкан "убедительное обещание" по вступлению в ЕС

Страны Западных Балкан "приложили много усилий" для присоединения к Европейскому союзу, теперь "должен быть сделан шаг вперед" к этому. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц в Брюсселе.

По его словам, Германия поддержит "действия стран Западных Балкан на пути к ЕС". "Важно, чтобы [им] было дано убедительное обещание", - сказал он. Шольц сказал, что Берлин "чувствует свою ответственность" в этом процессе.

В настоящее время официальными кандидатами на вступление в ЕС являются четыре балканских государства: Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория. 


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