Эрик Эсраилян избран членом Попечительского совета Музея Американской киноакадемии
Американский продюсер армянского происхождения, врач, филантроп Эрик Эсраилян избран членом Попечительского совета Музея Американской киноакадемии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба музея.
Благотворители Джулия Гоуни и Шира Рудерман также стали членами Попечительского совета музея.
Генеральный директор Netflix Тед Сарандос, председатель Попечительского совета, отметил, что они рады приветствовать в своих рядах «трех замечательных лидеров, которые уже так много сделали для улучшения нашего сообщества и всей отрасли».
«Как члены нашего совета, они будут поддерживать и направлять Музей Академии в выполнении его амбициозной миссии по публичной оценке искусства и науки кинопроизводства», - сказал он.
Приветствуя новых членов Попечительского совета, Билл Крамер, директор и президент Американской академии кинематографических искусств и наук, сказал:
«У нас с ними крепкие рабочие отношения. Их сильный управленческий опыт, глубокий гуманитарный дух, приверженность целям разнообразия и инклюзивности будут для нас неоценимы. Они помогут нам в Лос-Анджелесе рассказать миру богатые и разнообразные истории кино».
Среди членов Попечительского совета Музея Американской киноакадемии также оскароносец Том Хэнкс, сценарист, режиссер-продюсер Райан Мерфи, актриса Ева Лонгория и другие.
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