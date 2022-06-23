Американский продюсер армянского происхождения, врач, филантроп Эрик Эсраилян избран членом Попечительского совета Музея Американской киноакадемии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба музея.

Благотворители Джулия Гоуни и Шира Рудерман также стали членами Попечительского совета музея.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос, председатель Попечительского совета, отметил, что они рады приветствовать в своих рядах «трех замечательных лидеров, которые уже так много сделали для улучшения нашего сообщества и всей отрасли».

«Как члены нашего совета, они будут поддерживать и направлять Музей Академии в выполнении его амбициозной миссии по публичной оценке искусства и науки кинопроизводства», - сказал он.

Приветствуя новых членов Попечительского совета, Билл Крамер, директор и президент Американской академии кинематографических искусств и наук, сказал:

«У нас с ними крепкие рабочие отношения. Их сильный управленческий опыт, глубокий гуманитарный дух, приверженность целям разнообразия и инклюзивности будут для нас неоценимы. Они помогут нам в Лос-Анджелесе рассказать миру богатые и разнообразные истории кино».

Среди членов Попечительского совета Музея Американской киноакадемии также оскароносец Том Хэнкс, сценарист, режиссер-продюсер Райан Мерфи, актриса Ева Лонгория и другие.