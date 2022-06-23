В Ванадзоре будет построена спортивная школа имени Вика Дарчиняна: Никол Пашинян

На заседании правительства Армении 23 июня премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время в Ванадзоре планируется открыть спортивную школу имени всемирно известного боксера Вика Дарчиняна.

«Мы планируем открыть школу бокса имени Артура Абрахама. В результате обсуждений мы пришли к выводу, что в Ванадзоре должна быть школа имени Вика Дарчиняна , - как передает «Арменпресс» сказал премьер-министр, добавив, что проекты уже должны быть заказаны.

«Мы следует поговорить и с нашими чемпионами, так как есть одна тонкость. Они также в дальнейшем должны участвовать управлении», - сказал он.

На заседании правительства 17 июня премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в Чарбахе планируется построить спортивную школу имени профессионального боксера, многократного чемпиона мира Артура Абрахама.