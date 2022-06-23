В КНДР обсудили планы реорганизации воинских частей

КНДР провела расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК), в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с пересмотром стратегических задач воинских частей их реорганизацией. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство KCNA.

"На расширенном заседании ЦВК ТПК восьмого созыва обсуждались вопросы по определению дополнительных операционных задач войск Корейской народной армии, а также по внесению поправок в операционный план главных военных организаций", - говорится в сообщении. Заседание прошло под председательством лидера КНДР Ким Чен Ын. В частности, он озвучил решения ЦК партии, касающиеся мер по повышению оперативных возможностей передовых подразделений армии.

Во время пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи 8-10 июня Ким Чен Ын назвал ситуацию в сфере безопасности вокруг народной республики серьезной и призвал к укреплению вооруженных сил. Он также заявил, что Пхеньян будет руководствоваться принципом "сила в ответ на силу" на международной арене.