Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь 2022

Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года

Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года

Чехия не будет выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года, соответствующее решение МИД поддержало правительство страны․ Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал национального агентства печати и информации Чехии.

По их данным, этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии. Цель данной меры - оказать давление на Россию и Белоруссию, которая поддерживает действия Москвы на Украине, для окончания военной операции.

Сообщается, что исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

24 февраля сообщалось, что Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, а также приняла решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно и временном закрытии консульских учреждений в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]