Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования

Китай вывел на солнечно-синхронную орбиту три спутника дистанционного зондирования серии "Яогань-35". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Ракета-носитель "Чанчжэн-2D" с тремя спутниками на борту стартовала с космодрома Сичан в 10:22 по местному времени (5:22 мск), следует из сообщения.

По данным корпорации, выведенные аппараты будут использоваться для проведения научных испытаний, дистанционного зондирования земли и разведки ресурсов.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.