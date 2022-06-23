Reuters: доверие общества к традиционным СМИ значительно упало в нескольких странах

Доверие к традиционным средствам массовой информации значительно снизилось в ряде стран мира за последний год. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опросе агентства Reuters.

Опрос проводился в 46 странах. Согласно данным исследования, в Финляндии наблюдается самый высокий уровень всеобщего доверия к СМИ (69%), а самый низкий - в США (26%). В России опрос не был проведен.

В то же время 42% респондентов выразили доверие к СМИ. При этом "чрезвычайный" интерес к новостям в большинстве стран, в которых проводился опрос, выразили 47% опрошенных, что на 20% меньше по сравнению с 2015 годом (67%).