Reuters: доверие общества к традиционным СМИ значительно упало в нескольких странах
11:04, 23 Июнь 2022
Доверие к традиционным средствам массовой информации значительно снизилось в ряде стран мира за последний год. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опросе агентства Reuters.
Опрос проводился в 46 странах. Согласно данным исследования, в Финляндии наблюдается самый высокий уровень всеобщего доверия к СМИ (69%), а самый низкий - в США (26%). В России опрос не был проведен.
В то же время 42% респондентов выразили доверие к СМИ. При этом "чрезвычайный" интерес к новостям в большинстве стран, в которых проводился опрос, выразили 47% опрошенных, что на 20% меньше по сравнению с 2015 годом (67%).
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