Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Люксембурга

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Национального праздника направил премьер-министру Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелю поздравительное послание. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сайта правительства РА. В послании говорится:

«Ваше превосходительство, дорогой Ксавье!

От всего сердца поздравляю Вас с Национальным праздником Люксембурга! Правительство Армении и армянский народ к Вашей замечательной стране и к дружелюбному народу имеют особое отношение.

В юбилейный год 30-летия установления дипломатических отношений мы с радостью можем констатировать, что двусторонние политические отношения между нашими странами, основанные на доверии, взаимном уважении и практических интересах, сегодня находятся на довольно высоком уровне. Я полон надежд, что в результате совместной работы нам удастся придать новый импульс развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

В Армении мы с благодарностью вспоминаем принципиальную, четкую позицию и исключительную солидарность Вашего правительства и Палаты Депутатов Люксембурга, проявленные в дни 44-дневной войны Азербайджана против мирного населения Арцаха, также и в последующий период. Мы высоко ценим активное участие правительства Люксембурга в гуманитарных программах международных организаций, направленных на удовлетворение социальных потребностей перемещенного населения Арцаха, усилия по возвращению незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и осуждение политики уничтожения армянского культурного наследия, проводимой Азербайджаном.

Уважаемый господин премьер-министр!

Еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным днем, желаю крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Люксембурга мира и процветания!».