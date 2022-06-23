Столтенберг не смог гарантировать быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может гарантировать, что Швеция и Финляндия скоро станут членами Североатлантического альянса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы они [Швеция и Финляндия] смогли вступить в [НАТО] в ближайшее время, - сказал Столтенберг в среду на мероприятии в Брюсселе, организованном американской газетой Politico. - Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель".

Как пишет газета, генсек НАТО сохраняет оптимизм по поводу вступления двух северных стран в НАТО, несмотря на возражения Турции. "Это не первый раз, когда один или несколько союзников [по НАТО] не согласны с остальными", - напомнил он.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО 18 мая вручили Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО этих стран, пока они не определят своего отношения к террористическим организациям. 20 июня должностные лица Турции, Финляндии и Швеции провели в Брюсселе встречу с представителями НАТО. Столтенберг назвал ее конструктивной, добавив, что у Анкары есть законные опасения, которые необходимо снять. В Турции заявили, что переговоры будут продолжены.