Байден назвал кандидата на пост нового посла США в Армении

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Кристины Квин на пост нового посла США в Армении. Как передает «Арменпресс», это опубликовано на сайте Белого дома.

Кристина Квин с 2019 года является временно поверенной в делах США в Украине. С 2016 года по апрель 2019 года она занимала должность заместителя главы миссии США и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

В течение дипломатической службы она занимала различные должности в дипломатических миссиях США в Таиланде, Великобритании, Евросоюзе, России, на Филиппинах. Кристина Квин также была директором Совета национальной безопасности США по вопросам ЕС, Украины и Беларуси.

Кристина Квин родилась в Калифорнии, имеет степень бакалавра политологии и степень магистра стратегических исследований.

Пост посла США в Армении с 19 февраля 2019 года занимает Линн Трейси.