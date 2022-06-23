В клубе «Алашкерт» произошел ряд изменений

В составе ереванского «Алашкерта» произошел ряд изменений.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Хосе Эмбало, Евгений Ятченко, Алексей Родионов, Артём Потапов, Дмитрий Гуз, Альберт Мнацаканян, Деу Доса, Агван Папикян, Марко Милинкович, Манвел Агаронян, Вито Никон, Витин Никон не продолжат выступления в команде.

Вместо них в составе «Алашкерт» будут другие футболисты. Центральный полузащитник Румян Овсепян из клуба Мальты «Флориана», бразильский плеймейкер Тьяго Гальвао из ереванского «Пюника», полузащитник Саркис Шагинян из «Ноа», ганский защитник Аннан Менса из ереванского «Урарту» нападающий Саргис Метоян из румынского клуба «Чикшереда», полузащитник Беник Ованнисян из чаренцаванского «Вана». Нападающий сборной Армении Александр Карапетян возобновил тренировки после восстановления после травмы.