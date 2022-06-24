“Ереванский бестселлер”: лидирует “Колобок”: детская книга, май, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за май.

На первом месте - сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На втором месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, на третьем месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На четвертом месте - опять “Колобок” в другом издании.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на пятом месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

На шестом месте “Кошкина жалоба” самого читаемого армянского автора всех времен Ованнеса Туманяна. На этот раз эта известная сказка представлена в виде оригинальных иллюстраций и пазла.

На седьмой строчке детского бестселлера - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На восьмом месте книжка “365 сказок. Каждый день по одной”. Книга вобрала все любимые сказки, экранизированные Диснеем. В ней 365 сказок. Каждый день по одной.

На девятом месте “Сборник сказок” Ованнеса Туманяна - одного из самых популярных армянских авторов всех времен. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их читают также и взрослые. В основе сказок лежат народные темы и повествования.

На десятой строчке третья версия “Колобка”, также изданного другим издательством.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).