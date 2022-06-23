Цены на цветные металлы - 22-06-22

ЛОНДОН, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.13% и составила 2479.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.47% и составила 8773.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.18% и составила 2020.50 долларов США, цена на никель снизилась на 5.78% и составила 24449.00 долларов США, цена на олово снизилась на 7.29% и составила 29054.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.55% и составила 3536.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 38426.53 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72400.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.