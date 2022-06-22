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Главы МИД Армении и Катара обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности

Главы МИД Армении и Катара обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 22 июня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абд аль-Рахманом Аль Тани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел выразили удовлетворение результатами недавнего официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Государство Катар и подчеркнули важность последовательной реализации достигнутых в рамках визита договоренностей.

Собеседники коснулись шагов, направленных на активизацию политического диалога между двумя странами, взаимных визитов на высоком уровне и развитие экономических связей. Была отмечена важность развития сотрудничества в сферах информационных технологий, сельского хозяйства, авиасообщения, туризма и образования.

Арарат Мирзоян и шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман Аль Тани обменялись мнениями также по вопросам региональной безопасности и стабильности.


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