Однозначно позитивный сигнал для укрепления позиций национальной валюты Армении

Согласно сообщению «РИА Новости» от 20 июня, с 27 июня на Московской бирже начнутся торги в армянских драмах и узбекских сумах. Ранее директор Департамента валютного рынка сообщил, что листинга на бирже ожидают 20 валютных пар, в ближайшее время ожидается выпуск армянского драма и узбекского сума. В частности, замечен интерес к этим валютам, и понятно, что у них будет ликвидность. В сообщении биржи отмечается, что участникам торгов и их клиентам будут доступны обмены южноафриканский рэнд-российский рубль, доллар США-южноафриканский рэнд, армянский драм-российский рубль, доллар США-армянский драм, узбекский сум-российский рубль. За разъяснениями «Айстани Анрапетутюн» обратился к кандидату экономических наук, доценту Карену Саркисяну.

- Прежде всего, давайте разберемся, какое место занимает эта биржа на международной арене, чтобы эти вопросы стали понятнее.

- Московская фондовая биржа (MOEX) - крупнейший биржевой холдинг России, организующий куплю-продажу акций, облигаций, деривативов, валюты, инструментов денежного рынка, драгоценных металлов, зерна и сахара. Она была основана в 1992 году, как Московская межбанковская валютная биржа, затем в 2011 г. преобразована в ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» - РТС (в результате присоединения к Российской торговой системе). В состав холдинга Московской биржи входят Центральный депозитарий, а также крупнейший клиринговый центр (клиринг - группировка безналичных расчетов) - небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный Клиринговый Центр». На Московской бирже есть фондовый, временной, валютный, денежный и товарный рынки.

На фондовой бирже до сих пор циркулировали следующие валюты: доллар США (USD), евро (EUR), китайский юань (CNY), британский фунт стерлингов (GBP), гонконгский доллар (HKD), швейцарский франк (CHF), японская иена (JPY) и турецкая лира (TRY). Сделки валютного свопа заключаются на бирже. В качестве основы для определения официального курса доллара США на Московской бирже на 11:30 в рабочие дни используется средневзвешенное значение валютной пары доллар/рубль.

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) и Чикагская товарная биржа (CME Group) используют курс российского рубля на Московской бирже в качестве основного показателя при осуществлении сделок с производными финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

- Вступление на биржу некоторых валют - вопрос сферы дедолларизации, выйдет ли за рамки ЕАЭС?

- Учитывая решение Евразийской комиссии об осуществлении взаимного товарооборота в национальных валютах в рамках ЕАЭС, вполне естественно, что на публичных площадках необходимо обеспечить формирование курсов национальных валют, чтобы максимально объективно зафиксировать цены соответствующих торговых сделок. Конечно, пока при взаимной торговле будет применяться российский рубль, однако постепенно будет переход и к национальным валютам других стран-членов ЕАЭС, в том числе и к драму. А то, что армянский драм начнет циркулировать на Московской бирже, в логике вышеупомянутых процессов, а также гармонизации финансовых рынков в рамках ЕАЭС должно рассматриваться. Отмечу, что на Московской бирже уже циркулируют казахская и белорусская валюты - казахский тенге (KZT) и белорусский рубль (BYR).

Помимо перечисленного, здесь немаловажным фактором является и большой приток российских граждан в нашу республику, и в данном случае в России резко возрос интерес к нашей национальной валюте. На самом деле это удобнее, ведь деньги получаются на месте. Кроме того, при осуществлении переводов наши граждане уже могут осуществлять переводы из России в драмах. Я думаю, что это в основном вопрос сферы ЕАЭС и полностью укладывается в логику всего вышеизложенного.

- И все же, почему Московская биржа проявила интерес к нашей национальной валюте? Есть ли и другие причины?

- Я уже говорил о большом притоке коммерческих граждан ЕАЭС и России в Армению, а также об интеграции финансовых рынков стран-членов. Учитывая эти факторы, интерес главной торговой площадки нашего партнера номер один к купле-продаже нашей национальной валюты вполне логичен

- Что это даст нам, участникам биржевой торговли и их клиентам?

- Это, безусловно, положительный сигнал с точки зрения укрепления позиций нашей национальной валюты, более гибкого осуществления финансирования торговых операций и обеспечения дальнейшей более глубокой экономической интеграции в рамках Союза.

Арменуи МЕЛКОНЯН