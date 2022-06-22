Гутерриш призвал мир помочь Афганистану в связи с землетрясением

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество помочь Афганистану справиться с последствиями землетрясения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении генсека.

"Мы рассчитываем на международное сообщество, чтобы помочь сотням семей, пострадавших от этого стихийного бедствия. Пришло время проявить солидарность", - сказал он.

Гутерриш отметил, что сотрудники ООН на месте оценивают ситуацию и предоставляют срочную помощь. Генсек ООН выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло минувшей ночью в афганских провинциях Пактика, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул. По сообщению агентства Бахтар, погибли 1 тыс. человек, еще 1,5 тыс. пострадали. Местные власти опасаются, что жертв и пострадавших может быть больше.

Руководство движения "Талибан" одобрило выделение $1,1 млн на помощь пострадавшим от землетрясения, а также распорядилось использовать весь имеющийся воздушный и наземный транспорт для перевозки пострадавших и доставки к месту трагедии продовольствия, одежды, медикаментов и предметов первой необходимости.