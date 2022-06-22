Захарова ответила на вопрос о гибели армянского солдата вследствие нарушения Азербайджаном режима прекращения огня

Периодически возникающие инциденты проблем в отдельных приграничных районах Азербайджана и Армении подтверждают актуальность и необходимость планомерной и регулярной работы Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что азербайджанская сторона продолжает провокации на армяно-азербайджанской границе, несмотря на переговоры о мире, в частности, 19 июня с.г. в Варденисе в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана погиб армянский срочник.

“Периодически возникающие инциденты проблем в отдельных приграничных районах Азербайджана и Армении подтверждают актуальность и необходимость (об неоднократно говорили) планомерной и регулярной работы Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Готовы в самое ближайшее время принять ее второе заседание в Москве, как это было условлено сторонами 24 мая с.г. Важно также предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе, как это зафиксировано в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи от 26 ноября 2021 г.”, - отметила Захарова.