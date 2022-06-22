Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто возможность поставки природного газа в Венгрию в случае возникновения проблем с поставками из России. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба миниэнерго.

Сийярто находится в Афинах, где прошли его переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Скрекас представил венгерскому министру полный план правительства по достаточности снабжения страны и меры по бесперебойному снабжению страны природным газом в связи с кризисом на Украине.

"Два министра обсудили возможность отправки природного газа в Венгрию через Болгарию и Румынию в случае возникновения проблем с поставками из России. Они также отметили важность газовых месторождений Восточного Средиземноморья для диверсификации источников энергии и маршрутов поставок и независимости Европы от импорта российского ископаемого топлива", - говорится в сообщении.

На встрече рассматривалась возможность участия Венгрии в качестве постоянного члена в Восточно-Средиземноморском газовом форуме (East Mediterranean Gas Forum).

"На встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто мы обсудили необходимость того, чтобы две страны стали независимыми от российского ископаемого топлива, и меры, которые мы приняли в этом направлении. В критический момент мы укрепляем двустороннее партнерство, чтобы повысить нашу энергетическую конкурентоспособность и безопасность", - сказал Скрекас.

"Более тесное сотрудничество между европейскими странами для ускорения зеленого перехода - единственное решение для защиты нашего континента и защиты потребителей, обеспечения доступных цен на энергию", - заявил министр энергетики.