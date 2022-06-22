Власти Британии объявили ЧС после обнаружения следов полиомиелита в воде

Британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба после того, как в лондонской канализации были найдены следы вируса полиомиелита. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил телеканал Sky News.

Несколько близкородственных вирусов полиомиелита были обнаружены в период с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне. Их отнесли к "вакцинным" полиовирусам 2 типа (VDPV2).

"Полиовирус, полученный от вакцины, может распространяться, особенно в регионах, где уровень вакцинации ниже. В редких случаях он может вызывать паралич у людей, не прошедших полную вакцинацию", — цитирует Sky News слова эпидемиолога Агентства Ванессы Салибы.

Как отмечает телеканал, вирус мог попасть в канализацию от человека, недавно привившегося от полиомиелита в стране, где эта болезнь все еще не искоренена, например, в Пакистане, Афганистане или Нигерии.

Если в дальнейшем будет выявлено еще больше образцов этого вируса, то может быть объявлен следующий уровень ЧП, в рамках которого проведут вакцинацию отдельных групп людей и сбор анализов из районов, где был обнаружен вирус полиомиелита, сказано в сообщении.

Это второй случай обнаружения вируса полиомиелита в Великобритании за прошедшие месяцы, последний такой случай был зарегистрирован в 1984 году.

Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.

Сейчас лекарства от него не существует, но болезнь можно предотвратить при помощи вакцинации.