Шольц вновь заявил, что Бундесвер создаст самую большую армию среди европейских стран НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) вскоре сформирует самую большую армию среди европейских стран НАТО.

"Я объявил в конце февраля о [создании] специального фонда для Бундесвера в размере €100 млрд", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, отметил Шольц в среду в Берлине на открытии международной авиа- и аэрокосмической выставки ILA Berlin. При этом он добавил, что спустя некоторое время Бундестаг принял необходимую поправку к Основному закону. "Бундесвер, таким образом, в обозримом будущем станет крупнейшей обычной армией среди европейских союзников по НАТО", - подчеркнул канцлер Германии. "Речь идет о безопасности нашей страны, безопасности наших партнеров по альянсу и эффективном и прогрессивном Бундесвере", - сказал Шольц.

Для достижения этой цели, по словам главы правительства ФРГ, нужен вклад промышленности как в Германии, так и в Европе. В то же время канцлер ФРГ указал на необходимость перехода на альтернативные источники энергии. Доступ к чистой и доступной энергии, по его словам, имеет важное значение для многих отраслей.

В конце мая Шольц в интервью газетам Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten заявил, что в ФРГ вскоре появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран Североатлантического альянса. Это, по его мнению, значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.