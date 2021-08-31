Предстоящие на 23 июня мероприятия
18:20, Июнь 22, 2022
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- 21:24 Зеленский примет участие в саммите НАТО по видеосвязи
- 21:05 Гутерриш призвал мир помочь Афганистану в связи с землетрясением
- 20:38 Захарова ответила на вопрос о гибели армянского солдата вследствие нарушения Азербайджаном режима прекращения огня
- 19:34 Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа
- 19:23 Власти Британии объявили ЧС после обнаружения следов полиомиелита в воде
- 18:45 Информационное агентство «Арменпресс» удостоено благодарственной грамоты за сотрудничество с Orion
- 18:43 Шольц вновь заявил, что Бундесвер создаст самую большую армию среди европейских стран НАТО
- 18:21 Президент и глава ЦБ Армении обсудили риски колебаний курса валют
- 18:20 Предстоящие на 23 июня мероприятия
- 17:59 Я полностью здоров, продолжаю напряженно работать: Тигран Экекян
- 17:57 Вице-премьер Матевосян принял президента компаний “BostonGene” и “Netcracker Technology” Эндрю Файнберга
- 17:17 Число случаев COVID-19 в мире превысило 540,5 млн
- 17:14 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-06-22
- 17:13 Азиатские индексы выросли - 22-06-22
- 17:06 Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ
- 16:50 Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана сблизили позиции по ряду вопросов: Мария Захарова
- 16:27 Глава МЭА призвал ЕС отложить закрытие АЭС из-за дефицита газа из России
- 16:08 Москва надеется, что случаев блокирования российских СМИ в Азербайджане будет как можно меньше
- 16:00 В рамках «Orion Summit 2022» организована художественная выставка
- 15:40 Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки
- 15:37 Французский министр исключил возможность ускоренного принятия Украины в ЕС
- 15:31 Вашингтон и Париж разорвали отношения с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России: Мария Захарова
- 15:21 Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ
- 15:17 Председатель Комитета государственных доходов посетил Пограничное управление ФСБ РФ в Армении
- 14:44 Опрос: менее половины граждан ЕС поддерживают санкции против России, ведущие к росту цен
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