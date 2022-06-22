Я полностью здоров, продолжаю напряженно работать: Тигран Экекян 

Художественный руководитель и главный дирижер хора «Маленькие певцы Армении», директор музыкальной школы «Саят-Нова» отреагировал на слухи о том, что попал в аварию.

Как сообщает Арменпресс, на странице хора «Маленькие певцы Армении» в Facebook говорится: «Я счастлив, что у меня есть такие любящие друзья, родственники и поклонники. Заявляю, что я полностью здоров, продолжаю напряженно работать. Любую достоверную информацию обо мне вы можете получить на странице моего любимого хора «Маленькие певцы Армении» в Facebook. С теплым приветом и любовью, Тигран Экекян».

Ранее СМИ сообщали, что Тигран Экекян 21 июня попал в автомобильную аварию и находится в больнице.