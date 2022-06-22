Число случаев COVID-19 в мире превысило 540,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 540 млн 567 тыс. 548, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 322 тыс. 38 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США – 86 млн 452 тыс. 232 и 1 млн 13 тыс. 975.

Индия – 43 млн 331 тыс. 645 и 524 тыс. 903.

Бразилия – 31 млн 818 тыс. 827 и 669 тыс. 390.

Франция – 30 млн 476 тыс. 915 и 150 тыс. 201.

Германия – 27 млн 454 тыс. 225 и 140 тыс. 462.

Великобритания – 22 млн 717 тыс. 987 и 180 тыс. 376.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро среды 813,8. В США на 1 млн жителей скончались 3 103 человека, Индии – 373, Бразилии – 3 106, Франции – 2 275, Германии – 1 665, Великобритании – 2 620.