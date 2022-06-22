Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-06-22

ЕРЕВАН, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 июня, курс доллара США сократился на 4.39 драмa и составил 412.62 драм. Курс евро сократился на 5.99 драмa и составил 434.08 драм. Курс российского рубля вырос на 0.11 драмa и составил 7.76 драм. Курс британского фунта сократился на 6.84 драмa и составил 505.42 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 209.46 драмa и составила 24412.83 драм. Цена серебра сократилась на 2.85 драмa и составила 287.48 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.