Азиатские индексы выросли - 22-06-22

ТОКИО, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.37% и составил 26149.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.19% и составил 1852.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.20% и составил 3267.20 пункта, а HANG SENG снизился на 2.56% и составил 21008.34 пункта.