Азиатские индексы выросли - 22-06-22
ТОКИО, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.37% и составил 26149.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.19% и составил 1852.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.20% и составил 3267.20 пункта, а HANG SENG снизился на 2.56% и составил 21008.34 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:59 Я полностью здоров, продолжаю напряженно работать: Тигран Экекян
- 17:57 Вице-премьер Матевосян принял президента компаний “BostonGene” и “Netcracker Technology” Эндрю Файнберга
- 17:17 Число случаев COVID-19 в мире превысило 540,5 млн
- 17:14 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-06-22
- 17:13 Азиатские индексы выросли - 22-06-22
- 17:06 Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ
- 16:50 Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана сблизили позиции по ряду вопросов: Мария Захарова
- 16:27 Глава МЭА призвал ЕС отложить закрытие АЭС из-за дефицита газа из России
- 16:08 Москва надеется, что случаев блокирования российских СМИ в Азербайджане будет как можно меньше
- 16:00 В рамках «Orion Summit 2022» организована художественная выставка
- 15:40 Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки
- 15:37 Французский министр исключил возможность ускоренного принятия Украины в ЕС
- 15:31 Вашингтон и Париж разорвали отношения с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России: Мария Захарова
- 15:21 Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ
- 15:17 Председатель Комитета государственных доходов посетил Пограничное управление ФСБ РФ в Армении
- 14:44 Опрос: менее половины граждан ЕС поддерживают санкции против России, ведущие к росту цен
- 14:37 В Ереване проходят два международных семинара по сохранению культурного наследия
- 14:23 Запад не сможет оторвать Калининград от России, заявил Алиханов
- 14:00 Армения может быть признанной страной высоких технологий: замминистра ВТП
- 13:52 Председатель ЦБ коснулся повышения курса драма и проблемы, поднятой экспортерами
- 13:31 Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии
- 13:08 WSJ: Байден хочет временно отменить топливный налог в США
- 13:03 Первая Национальная конференция по развитию рабочей силы Армении
- 12:33 Байден счел, что ЕС и РФ в ситуации с Украиной предстоит состязание на выносливость
- 12:14 Цель технологического саммита - содействие армянской стартап-экосистеме: Диана Арзуманян
18:35, 16.06.2022
2218 просмотров Государственный джазовый оркестр Армении впервые примет участие в фестивале джаза в Москве
12:06, 18.06.2022
1503 просмотров Спецслужбы Азербайджана продолжают распространять в Facebook фальшивые новости по армянским аккаунтам. СНБ Арцаха
12:29, 18.06.2022
1372 просмотров Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид встретится в Ереване с Николом Пашиняном
17:33, 17.06.2022
1363 просмотров Какие бы заявления ни звучали, проблема Нагорного Карабаха продолжает существовать. Ответ Мирзояна Алиеву
13:11, 18.06.2022
1285 просмотров Новые знания, обмен опытом, создание связей в ИТ-сфере. В Ереване стартовала конференция BarCamp Yerevan 2022