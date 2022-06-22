Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ

Арабские страны хотели бы провести в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) переговоры РФ и Украины по достижению перемирия, об этой инициативе сообщил в среду генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт.

По словам генсека, члены контактной группы ЛАГ ведут консультации с целью сблизить точки зрения РФ и Украины для возможности провести их переговоры в штаб-квартире ЛАГ в Каире, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В ближайшие дни состоится новая встреча в формате видеоконференции между министрами-членами контактной группы для обсуждения идей по данному вопросу. В целом можно сказать, что арабские страны желают, чтобы обе стороны (РФ и Украина – ред.) провели в штаб-квартире Лиги обсуждения относительно достижения перемирия", - заявил Абу аль-Гейт алжирскому телеканалу AL24.

В составе контактной группы главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Судана, а также генсек ЛАГ. Совет ЛАГ уполномочил группу проводить консультации и контакты с заинтересованными сторонами, чтобы помочь в поисках дипломатического решения по Украине.

Глава МИД Египта Самех Шукри заявлял в апреле, что страны ЛАГ готовы содействовать прямым переговорам России и Украины и прилагать посреднические усилия для решения кризиса.