Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана сблизили позиции по ряду вопросов: Мария Захарова

Россия приветствует активизацию деятельности трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования региональных коммуникаций под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента информационной программы «Лурер» Общественного телевидения Армении.

«Мы приветствуем активизацию работы трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе под сопредседательством вице-премьеров трех стран. Как известно, 3 июня состоялось 10-е заседание рабочей группы, на котором сторонам удалось сблизить свои позиции по ряду вопросов. Обсуждения продолжились 16-17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Российская сторона будет и впредь активно поддерживать этот процесс», - сказала Мария Захарова.

Ранее, как сообщает « Арменпресс », в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча сопредседателей трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе.