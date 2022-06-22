Глава МЭА призвал ЕС отложить закрытие АЭС из-за дефицита газа из России

Страны Евросоюза должны отложить закрытие АЭС, чтобы быть готовыми к прекращению поставок российского газа предстоящей зимой. С таким призывом выступил в среду исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью британской газете Financial Times, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Страны ЕС должны постараться отложить закрытие всех АЭС, которые планировалось отключить в ближайшие годы, до тех пор, пока возможно обеспечить безопасность их использования, потому что Европа должна быть готова к полному прекращению экспорта российского природного газа", - заявил Бирол.

За последние полгода Европа сократила зависимость от российского газа примерно до 20% от общего объема, тогда как до этого она составляла около 40%, пишет Financial Times. Ранее Австрия, Германия, Дания, Нидерланды и Швеция приступили к реализации планов аварийного газоснабжения в связи с опасениями по поводу возможных перебоев в подаче природного газа из-за рубежа.