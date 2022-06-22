Москва надеется, что случаев блокирования российских СМИ в Азербайджане будет как можно меньше

Москва надеется, что количество заблокированных в Азербайджане российских СМИ будет как можно меньше. Как сообщает «Арменпресс», об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента информационной программы Общественного телевидения Армении «Лурер» о блокировании в Азербайджане Информационного агентства «РИА Новости».

Мария Захарова не стала конкретно отвечать, является ли этот шаг властей Азербайджана очередным посягательством на свободу прессы или политическим шантажом в отношении России. Она сказала, что считает, что вопросы СМИ и их деятельности должны решаться на основе двух принципов: в соответствии с законом и, уважая свободу слова и права журналистов, которые закреплены как в национальном, так и в международном праве.

«Мы существующие проблемы с нашими партнерами решаем на двусторонней основе. Надеемся, что таких прецедентов будет как можно меньше. Мы хотим развивать наши отношения со СМИ и исходя из общей необходимости противодействия фейкам и дезинформации. Мы можем сотрудничать со всеми странами мира на коллективной основе, исходя из вышеперечисленных принципов», - сказала Захарова.

Доступ к сайту российского Государственного информационного агентства «РИА Новости» в Азербайджане был заблокирован после публикации интервью государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна агентству.