В рамках «Orion Summit 2022» организована художественная выставка

В рамках технологического саммита «Orion Summit 2022» в Ереване организована художественная выставка. Это для представителей технологической сферы, участвующих в саммите, возможность -ближе познакомиться с искусством, а для художников - узнать сферу ИТ.

Как сообщает «Арменпресс», на выставке под названием «Назовите это современным» представлено около 60 работ 15 художников: живопись, скульптура, керамика, графика, изделия из металла, ковры, текстиль. Они представляют все разнообразие и новые направления армянского искусства.

«Orion Summit» решил, что помимо поддержки IT-компаний и новых стартапов, он хочет поддержать и молодых армянских художников. Итак, в рамках саммита проходит выставка. Мы отобрали работы 15 молодых армянских художников, все они творят в Армении. Мы представляем разнообразие произведений искусства», - сказала куратор выставки Эмма Арутюнян.

Она отметил, что выставка, проводимая в рамках саммита, дает возможность предстать перед более широкой аудитории. «В саммите принимают участие люди, которые могут быть далеки от искусства, мы стремимся приблизить их к искусству, чтобы у этих двух «миров» было что-то общее. Другими словами, для того, чтобы технологическое поле узнало искусство, а художники - технологическую сферу», - сказала она.

По ее словам, выставки в Армении часто посещают только художники или друзья и знакомые художников, но искусство не только для художников, как и сфера информационных технологий - не только для специалистов этой области. «Мы при помощи нашего мероприятия пытаемся помочь людям стать ближе к искусству», - отметила она.

Эмма Арутюнян отметила, что участники саммита уже проявляют интерес к выставке.