Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетит Тегеран с визитом, где обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Украину. Как передает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 22 по 23 июня Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран посетит Тегеран с рабочим визитом. Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что в Тегеране российский министр также обсудит ситуацию на Украине, в Сирии, Йемене и Афганистане, а также торгово-экономическое сотрудничество.