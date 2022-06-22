Французский министр исключил возможность ускоренного принятия Украины в ЕС

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон исключил возможность ускоренного принятия Украины в состав Евросоюза без соблюдения всех предусмотренных условий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Не будет ни ускоренной процедуры, ни свободного входа, - сказал Бон во среду в эфире радиостанции Europe-1. - Мы приоткрываем дверь, но [для вступления в ЕС] необходимы прекращение военных действий, восстановление страны, достижение соответствующего уровня демократии и экономики. Это требует времени".

По его словам, Украине предстоит длительный процесс присоединения к Евросоюзу, поскольку необходимо единогласное решение всех участников ЕС, в том числе Франции, где может потребоваться референдум. "Все демократические процедуры должны быть соблюдены", - подчеркнул министр.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала саммиту ЕС предоставить статус кандидатов Украине и Молдавии. Во вторник страны Евросоюза на заседании Совета ЕС по общим вопросам достигли политического консенсуса о предоставлении Украине на саммите ЕС 23-24 июня статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как ранее предупредил Бон, процесс вступления Украины в Европейский союз может занять 15-20 лет.