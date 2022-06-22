Вашингтон и Париж разорвали отношения с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России: Мария Захарова

Официальная Москва сомневается в искренности заявления Вашингтона о продолжении сотрудничества с Россией в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает «Арменпресс», об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Карен Донфрид, в ответ на вопрос информационной программы Общественного телевидения Армении.

«Если бы Вашингтон и Париж действительно учитывали уникальный посреднический формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, они бы не проигнорировали мандат, одобренный всеми государствами-участниками ОБСЕ и 24 февраля, демонстративно без каких-либо консультаций, не разорвали бы связи с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Это нанесло непоправимый ущерб работе сопредседателей. И теперь они заявляют о таких вещах», - сказала официальный представитель МИД России.

По словам Захаровой, США и Франция пока не дали внятного объяснения этому «возмутительному шагу», и нет никаких гарантий, что подобные «безответственные» действия не повторятся.

«Нельзя делать вид, что ничего не произошло, но нужно учитывать новые реалии. Я думаю, что целью было изолировать нас, но опять же расчет был неверным. Россия больше всего заинтересована в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Она не может допустить, чтобы политизированные шаги некоторых внешних игроков подорвали бы и без того непростые усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе», - добавила Мария Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил в апреле, что его американский и французский коллеги отменили сопредседательство трех стран Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут общаться с Россией в этом формате. Однако Вашингтон и Париж своими дальнейшими заявлениями не подтвердили слова Лаврова.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, находящаяся с региональным визитом в Армении 18-19 июня, заявила радиостанции «Азатутюн», что Соединенные Штаты поддерживают формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ и по-прежнему считают его важным, особенно в вопросе Нагорного Карабаха. На уточняющий вопрос, сотрудничают ли они с Россией, заместитель госсекретаря ответила: «Да, Россия является сопредседателем Минской группы. Да, Франция, США и Россия продолжат этот формат».