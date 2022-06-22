Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"С учетом нахождения всех членов постоянной делегации Федерального Собрания России в санкционных списках Великобритании мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи нашим парламентариям въездных виз в Великобританию для участия в этом важнейшем межпарламентском мероприятии", - сказал Джабаров на заседании Совета Федерации,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․

"Нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании - дословно - не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну", - сообщил он.

По словам Джабарова, 29 ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Великобритании в городе Бирмингем.