Председатель Комитета государственных доходов посетил Пограничное управление ФСБ РФ в Армении

Председатель КГД Рустам Бадасян посетил Пограничное управление ФСБ России в Армении, где ознакомился с работой структуры. Как сообщает «Арменпресс», в Комитете государственных доходов РА сообщили, что председатель КГД провел рабочую встречу с руководством Пограничного управления ФСБ России в Армении. Рустам Бадасян и начальник управления, генерал-лейтенант Роман Голубицкий обсудили вопросы, касающиеся совершенствования совместной работы.

В ходе встречи были затронуты вопросы пограничной службы и шаги по повышению эффективности взаимодействия в борьбе с контрабандой в КПП.

Глава комитета представил руководству Пограничного управления ФСБ России в Армении программу предстоящей модернизации Мегринского пограничного пункта пропуска. Стороны наметили направления, по которым им предстоит совместная работа после модернизации КПП. Была подчеркнута необходимость организации качественной совместной службы услуг на КПП «Мегри», направленной на быстрое пересечение границы.