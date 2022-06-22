В Ереване проходят два международных семинара по сохранению культурного наследия

В целях создания платформы по обмену знаниями и опытом специалистов разных стран в области реставрации, архивирования и оцифровки культурного наследия с 22 по 26 июня в Ереване в Государственной филармонии Армении пройдут международные семинары «Образы памяти. Новейшие технологии сохранения и реставрации рукописного и печатного наследия» и «СолидАрт. Современное искусство и государственное управление».

Как сообщает «Арменпресс», в семинарах принимают участие специалисты из стран СНГ, Балтии и Грузии. Намечены доклады, дискуссии, круглые столы.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян, отметил, что гордится тем, что Армения осуществляет такие международные проекты, которые вызывают большой интерес не только в самой Армении, но и в различных международных организациях.

«Семинар «Образы памяти» проводится уже 11-й год, что свидетельствует о том, что он доказал свою состоятельность, является работающим и апробированным проектом, объединяет специалистов из разных стран, библиотек, музеев, реставрационных центров, создает широкую профессиональную площадка для обсуждений. Я также стоял у истоков этого проекта. Он был запущен во время моей работы в Матенадаране. Матенадаран имеет многолетний опыт реставрации рукописей. Мы поняли, что в этом смысле нам есть, что сказать миру, у нас есть опыт, который нужно передать, но нам и не хватает опыта, который имеют наши партнеры. Благодаря обмену опытом мы совершенствуем знания наших специалистов», - подчеркнул замминистра.

Говоря о семинаре «СолидАрт», он сказал, что семинар объединяет представителей киносферы. По словам Хзмаляна, задачи, поставленные организаторами, чрезвычайно важны с точки зрения развития политики кино. «Как нам синхронизировать законодательное поле? Какие механизмы можно использовать для стимулирования совместного кинопроизводства? Важнейшей составляющей семинара является вопрос сохранения кинонаследия, который также остро стоит и в других странах. Речь идет не только о физической, но и о цифровой реставрации», - сказал замминистра и напомнил, что в 2023 году будет отмечаться 100-летие армянского кино. Не исключено, что семинар станет частью юбилейной программы 2023 года.

Татевик Мурадян, руководитель программы «Образы памяти», сказала, что за эти годы Армения приняла более 130 стран-участниц. В семинаре принимали участие реставраторы, сотрудники музеев и другие специалисты. «Инициатива направлена на обмен опытом специалистов в странах СНГ. Были участники и из Европы и США. Мы рады, что в Армении создана площадка, где специалисты из ряда стран делятся своими успехами», - сказала она.

Татевик Мурадян заверила, что после каждого семинара они получают положительные отзывы, участники выражают надежду, что инициатива будет продолжена.

Меликсет Карапетян, руководитель программы «СолидАрт», подчеркнул, что семинар направлен на изучение механизмов совместного производства и проката фильмов в киноиндустрии, развитие анимационных фильмов, расширение сотрудничества между странами-участницами и на сохранение кинонаследия.

«После распада Советского Союза государства-члены Союза пошли в кинематографе разными путями. Сейчас они оглядываются назад и видят, что совместные постановки, работы были более эффективными. В прошлом году мы провели первый семинар. В этом году у нас гости из 26 стран - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России и др. », - сказал он.

По словам Карапетяна, некоторые страны Советского Союза входят в соглашение о совместном кинопроизводстве с Советом Европы, а со Средней Азией таких отношений нет. «Такие семинары - хорошая возможность для государства подумать о том, что нужно изменить и как расширить это поле», - сказал он.

Семинары «Образы памяти. Новейшие технологии сохранения и реставрации рукописного и печатного наследия» и «СолидАрт. Современное искусство и государственное управление» реализуются при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. Организаторы: Объединение научно-творческих инициатив «Календарь» и «Народный творческий союз».