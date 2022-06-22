Запад не сможет оторвать Калининград от России, заявил Алиханов

Никаких шансов на успех в попытках оторвать Калининград от России у Запада нет, заявил губернатор области Антон Алиханов.

По его словам, "за последние 5-6 лет борьбы с такими стремлениями сделано очень много, потенциал, который накапливали наши партнёры и соседи на протяжении десятилетий, он практически нивелирован".

"Думаю, что никаких серьёзных шансов на успех в ближайшие годы у них точно нет, потому что инфраструктуру вот этой работы против нашего государства мы серьёзно демонтировали за последние годы", - заявил Алиханов в эфире "Соловьев Live",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.