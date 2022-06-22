Армения может быть признанной страной высоких технологий: замминистра ВТП

Заместитель министра высокотехнологичной промышленности РА Давид Саакян на технологическом саммите «Orion Summit 2022» принял участие в панельной дискуссии «Созревание и ускорение армянской стартап-экосистемы. Инновации, финансы и инвестиционные перспективы».

В ответ на вопрос «Арменпресс», Саакян отметил важность подобного саммита, который, по его убеждению, является платформой для общения со сферой, понимания существующих проблем и совместного поиска их решений.

«Саммит дает возможность информировать о тех программах, которые министерство планирует реализовать и которые осуществляет для развития сферы», - сказал замминистра.

По его словам, Армения от признания страной информационных технологий движется к признанию страной высоких технологий.

«На панельной дискуссии говорилось об инициативах, которые мы реализовали, в том числе и об учебных курсах, их пять: кибербезопасность, инженерия, блокчейн, искусственный интеллект, технологическое предпринимательство. Мы позиционируем сегодняшнюю Армению исходя не из сегодняшних потребностей, а из будущих», - отметил Саакян.

По его убеждению, у Армении есть большой потенциал для успеха в сфере ИТ. Саммит - одна из инициатив, которая твердыми шагами идет на достижение этой цели.

22 июня в Ереване, в Матенадаране проходит «Orion Summit 2022». В нем принимают участие всемирно признанные учредители, инвесторы, консультанты, специалисты в области технологий, финансов, бизнеса и других областях.

Среди участников - министр высокотехнологичной промышленности РА, председатель Центрального банка РА. Одним из ключевых направлений саммита является презентация экосистемных решений и поощрение их внедрения в армянских компаниях.

Orion (Orion Worldwide Innovations) - это центр роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающий полный спектр услуг. Orion создает возможности выхода для инвестиционных компаний на рынок США, совершенствует их стратегии привлечения клиентов, помогает им оставаться конкурентоспособными и поддерживает их инновации.

Компания «Орион» была основана в 2017 году в США. Компания имеет офисы в Нью-Йорке и в Ереване, сотрудничает с компаниями и сетями инвесторов, работающими в разных странах мира.