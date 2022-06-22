Председатель ЦБ коснулся повышения курса драма и проблемы, поднятой экспортерами

Председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян в рамках панельной дискуссии на саммите «Orion Summit 2022» коснулся повышения курса драма, проблем экспортеров и их призыва к искусственной девальвации.

Как сообщает «Арменпресс», Мартын Галстян, говоря о факторах, способствующих повышению курса драма, он напомнил и притоке иностранных гостей в Армению и росте экспорта услуг. «Многие из вас по вечерам бывают в ресторанах, где можно увидеть, сколько там иностранцев. Согласно статистическим правилам, это должно быть оформлено как экспорт. Таким образом, в этом году мы наблюдаем невероятный рост экспорта из Армении, что, безусловно, приводит к повышению национальной валюты», - сказал Галстян.

По словам председателя ЦБ, сейчас некоторая часть общества, особенно экспортеры, призывает ЦБ искусственно девальвировать армянский драм, провести интервенцию и девальвировать его, что, вероятно, должно помочь армянским экспортерам быть более эффективными и конкурентоспособными. Председатель ЦБ ставит вопрос, зависит ли эффективность экспортеров от 5-10-процентной девальвации драма.

«На мой взгляд, это не решение. Решение заключается в том, чтобы быть единственными и уникальными. Если мы хотим быть уникальными, мы можем многое сделать вместе. Но я бы не стал полагаться только на искусственную девальвацию», - сказал Галстян.

В последнее время армянский драм очень подорожал по отношению к доллару. По курсу, установленному ЦБ на 21 июня, курс доллара снизился на 4,02 драма, составив 417,01 драма. Курс евро снизился на 3,40 драма, составив 440,07 драма.