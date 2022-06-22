Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев объявили о создании Израильской гвардии в составе пограничной полиции, сообщает канцелярия главы правительства.

По данным канцелярии, Израильская гвардия создается с целью "укрепления внутренней безопасности Государства Израиль и личной безопасности израильских граждан",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Израильская гвардия будет квалифицированной, подготовленной силой, способной действовать одновременно в нескольких горячих точках, справляться с беспорядками и чрезвычайными ситуациями", - отмечает канцелярия.

"Национальная израильская гвардия начинает действовать. Для меня это подведение итогов. Мы видели жестокие беспорядки в Лоде, Акко, в разных районах страны", - сказал Беннет.

В состав гвардии войдут подразделения резервистов и добровольцев.