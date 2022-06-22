Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев объявили о создании Израильской гвардии в составе пограничной полиции, сообщает канцелярия главы правительства.
По данным канцелярии, Израильская гвардия создается с целью "укрепления внутренней безопасности Государства Израиль и личной безопасности израильских граждан",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Израильская гвардия будет квалифицированной, подготовленной силой, способной действовать одновременно в нескольких горячих точках, справляться с беспорядками и чрезвычайными ситуациями", - отмечает канцелярия.
"Национальная израильская гвардия начинает действовать. Для меня это подведение итогов. Мы видели жестокие беспорядки в Лоде, Акко, в разных районах страны", - сказал Беннет.
В состав гвардии войдут подразделения резервистов и добровольцев.
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