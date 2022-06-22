WSJ: Байден хочет временно отменить топливный налог в США

Президент США Джо Байден намерен временно упразднить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране, сообщает во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американский лидер и его советники обсуждают эту меру уже на протяжении нескольких месяцев. Согласно графику, распространенному Белым домом, президент США в среду выступит с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в стране. Решение о том, чтобы временно не взимать 18,4 цента с каждого галлона (3,785 литра) топлива, должно пройти через одобрение Конгресса, так что, как отмечает издание, подобный шаг Байдена выглядит "в большей степени символическим",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Газета также подчеркивает, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе скептически относятся к отмене топливного налога, так как у законодателей есть сомнения, что такая мера поможет стабилизировать ситуацию с высокими ценами на заправках.