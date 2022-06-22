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Байден счел, что ЕС и РФ в ситуации с Украиной предстоит состязание на выносливость

Байден счел, что ЕС и РФ в ситуации с Украиной предстоит состязание на выносливость

Ситуация на Украине может стать состязанием на выносливость между Европой и Россией на определенном этапе, предположил президент США Джо Байден,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я полагаю, что на определенном этапе в дело пойдет выжидательная тактика: нужно посмотреть, какой ущерб русские смогут выдержать и что будет готова выдержать Европа", - сказал Байден журналистам.

"Это один из тех вопросов, который будет обсуждаться в Испании (на саммите НАТО - ИФ)", - добавил он.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня 2022 года.


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