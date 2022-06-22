Цель технологического саммита - содействие армянской стартап-экосистеме: Диана Арзуманян

В Ереване проходит «Orion Summit 2022».

Технологический саммит организован Центром роста стартапов и развития взаимосвязанных экосистем Orion Worldwide Innovations.

Как сообщает «Арменпресс», соучредитель Orion Worldwide Innovations Armenia Диана Арзуманян на брифинге с журналистами отметила, что цель саммита - подвести итоги двухлетней деятельности и поддержать армянскую стартап-экосистему.

«В ходе панельных дискуссий мы раскроем проблемы и решения, которые возникли в нашей экосистеме. Наша цель - представить Армению как страну технологической ориентации», - сказала Диана Арзуманян.

Она отметила, что на саммите пройдет пять панельных дискуссий. На них будут говорить об армянских компаниях-единорогах (unicorn), будут обсуждаться темы достижении и слияний, представят 5 самых быстрорастущих компаний Армении, у которых есть большой потенциал стать «единорогом».

Эмма Аракелян, директор-основатель Orion Worldwide Innovations, сообщила, что во время технологического саммита в качестве инициативы, объединяющей общеармянские интеллектуальные, технологические, коммерческие и культурные силы, официально будет запущена сеть Digital Julfa.

«Ее представит Марк Ченьян, имеющий более чем 50-летний опыт работы в сфере инвестиционных банков. Наше видение - иметь в будущем десять «единорогов», что приумножит богатство страны», - сказала она.

Директор по правовым вопросам «Америабанка» Давид Саркисян подчеркнул, что для них важно стать платиновым спонсором мероприятия. Он подчеркнул, что они придают важность развитию цифровизации в Армении, а точнее - в армянском бизнесе.

«Америабанк» всегда был новатором в различных областях, придавал важность реализации различных инновационных программ. «Мы уже несколько лет разрабатываем различные экосистемы, которые направлены на облегчение жизни бизнеса, также и различных организаций», - сказал он.

22 июня в Ереване, в Матенадаране проходит «Orion Summit 2022». В нем принимают участие всемирно признанные учредители, инвесторы, консультанты, специалисты в области технологий, финансов, бизнеса и других областях.

Среди участников - министр высокотехнологичной промышленности РА, председатель Центрального банка РА. Одним из ключевых направлений саммита является презентация экосистемных решений и поощрение их внедрения в армянских компаниях.

Orion (Orion Worldwide Innovations) - это центр роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающий полный спектр услуг. Orion создает возможности выхода для инвестиционных компаний на рынок США, совершенствует их стратегии привлечения клиентов, помогает им оставаться конкурентоспособными и поддерживает их инновации.

Компания «Орион» была основана в 2017 году в США. Компания имеет офисы в Нью-Йорке и в Ереване, сотрудничает с компаниями и сетями инвесторов, работающими в разных странах мира.