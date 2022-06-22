Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
11:59, 22 Июнь 2022
Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, как раз ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,6%.
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