Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

За май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, как раз ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,6%.